جيلبرتو وفلافيو يحكيان عن كيفية انتقالهما للأهلي.. والسنة الكبيسة

كيف انضم جيلبرتو وفلافيو للأهلي ولماذا تأخر انتقال الأخير لثلاث سنوات عن الأول وكيف واجه الموسم الصعب الذي لم يسجل فيه سوى هدفا واحدا؟ الثنائي الأنجولي يحكيان.

وحل جيلبرتو وفلافيو ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" وكل ما يلي على لسانهما.

جيلبرتو

"واجهنا الأهلي في دوري أبطال إفريقيا عام 2001 مع بترو أتليتكو مرتين وقدمت مباراتين جيدتين وذلك الأمر لفت نظر مانويل جوزيه".

"بعد مواجهة الأهلي في القاهرة وفوز بترو أتليتكو بأربعة أهداف لهدفين حدثني جوزيه وسألني إذا كنت أرغب في الانتقال للفريق".

"أبلغته بموافقتي وبعدها سافر عدلي القيعي لأنجولا وتمت كل الاتفاقات على انتقالي للاهلي".

فلافيو

"لقد كنت قريبا من الانتقال مع جيلبرتو للأهلي في عام 2001 ولكن الصفقة تعطلت بسبب عدم وصول إدارته لاتفاق مع إدارة بترو أتليتكو".

"بعد ثلاث سنوات كنت أقدم مباريات جيدة مع بترو أتليتكو وبسبب ذلك الأمر تلقيت اتصالا هاتفيا من جيلبرتو حول رغبة الأهلي في ضمي".

"بعد ذلك حدثني جوزيه وسألني إن كنت أرغب في الانتقال للأهلي وأكدت له إنه لشرف أن ألعب للنادي الأكبر في إفريقيا".

السنة الكبيسة.. فلافيو

"السنة الأولى لي مع الأهلي كانت صعبة جدا بسبب غيابي عن تسجيل الأهداف".

"حاولت ألا أشغل بالي بما يقوله الناس حتى لا أصاب بالإحباط ولكن كنت أتعرض لبعض المواقف حين أتجول في الشوارع".

"لكن جوزيه وزملائي في الأهلي ساندوني كثيرا وكنت أبذل أقصى ما عندي لتغيير الصورة الغير جيدة عند الجمهور".

"في تلك السنة اكتسبت العديد من الخبرات التي أفادتني جدا بعد ذلك، وحتى حينما لم أكن أسجل أهدافا كنت أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة زملائي في إحرازها وتحقيق الانتصارات".

"مع بداية السنة الثانية بدأت في تسجيل الأهداف وبدأت أكتسب الثقة مرة أخرى وكل شيء سار على ما يرام بعد ذلك".