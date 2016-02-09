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#في_القمة - مرتضى منصور: الزمالك لم يتأثر بأزمة الملعب.. وأقاطع حضور المباراة

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#في_القمة - مرتضى منصور: الزمالك لم يتأثر بأزمة الملعب.. وأقاطع حضور المباراة #في_القمة - مرتضى منصور: الزمالك لم يتأثر بأزمة الملعب.. وأقاطع حضور المباراة

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يتوقع فوز فريقه على الأهلي في المباراة التي تجمعه مع الأهلي مساء الثلاثاء في إطار مباريات الجولة 17 للدوري المصري باستاد برج العرب.

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي في السابعة مساء الثلاثاء بحثا عن الفوز لتقليص فارق الأربع نقاط إلى نقطة واحدة مع الأهلي المتصدر.

وأضاف منصور في تصريحاته عبر قناة العاصمة مساء الأثنين "أتمنى أن تخرج مباراة محترمة تجمع نجوم الوطني، والزمالك سيفوز إن شاء الله.. لكنها لن تكون حاسمة للدوري كما يقال".

وتابع "الزمالك إن فاز سيصبح الفارق نقطة، وإن خسر سيتسع لسبع نقاط يعني أنه مباراتين فقط، وهذه مباراة قدم تحمل كل الاحتمالات الفوز والخسارة والتعادل".

وأشار منصور إلى أنه وافق على إقامة المباراة باستاد برج العرب بعدما علم بما أسماه "المؤامرة" إن تم نقل المباراة للدفاع الجوي.

وتابع "علمت أسرار المؤامرة من أكبر مسؤول أمني في البلد وهو وزير الداخلية.. ووافقت على الفور بعد عرض الموقف الأمني لأنه كان هناك مؤامرة تحاك ضد الدولة بأن يذهب مجموعة من الأولتراس لمحاولة اقتحام الملعب يوم المباراة فتحدث اشتباكات ونعيد الكرة من البداية".

الزمالك لن يتأثر

وشدد منصور على أن الزمالك لم يتأثر بعدم وضوح الرؤية حول ملعب المباراة، موضحا أنه كان يضع في حسبانه كل الاحتمالات.

وأردف "قررت أنا ومجلس الإدارة عدم حضور المباراة وذلك كنوع من الاعتراض الصامت على رفض طلبنا".

وأتبع "الزمالك لن يتأثر كما يقولون أن التوتر أصاب الفريق.. كنا نضع في حسباننا كل الاحتمالات. كنا جاهزين بحجز الملعب والفندق".

وأتم "أتمنى أن تخرج المباراة بمستوى يليق بأكبر فريقين في إفريقيا".

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فيديو اليوم السابع

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