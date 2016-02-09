جيلبرتو يكشف سر تفاهمه مع فلافيو.. وكيف ساعده على تخطي أطوال المدافعين

سجل أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق العديد من الأهداف للفريق الأحمر وأغلبها كان من صناعة مواطنه الأنجولي جيلبرتو، فما هو سر تفاهم الثنائي بشكل قوي؟

وحل جيلبرتو وفلافيو ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" وكل ما يلي على لسان الثنائي الأنجولي.

جيلبرتو

"أنا وفلافيو أتينا من نفس المدرسة في الناشئين لذلك كنت أفهم جيدا ماذا يحب داخل الملعب وأين يتمركز".

"حينما تم تصعيدي للفريق الأول كان فلافيو قد انتقل لنادي آخر لمدة عام ولكنت كنت أتابعه وأعرف معلومات عنه وعن طريقة لعبه".

"بعدما عاد لبترو أتليتكو مرة أخرى كل شيء كان سهلا، فهو لاعب ليس طويلا ومن الصعب عليه التغلب على فارق الطول مع المدافعين".

"لذلك كنت أعرف أنه يحب التمركز على الناحية القريبة من المرمى ولذلك كنت أرسل عرضياتي له في تلك الناحية حتى يتفوق على المدافعين وهو كان لاعبا ذكيا يعرف كيف يهرب من الرقابة".

"حتى تستطيع التفاهم مع زملائك داخل الملعب يجب أن تعرف معلومات جيدة عنهم وعن كل شيء يحبونه في المباريات وأين يحبون أن يتمركزوا حتى نستطيع تقدم مستوى مميز وهذا هو سر تألقنا سويا".

فلافيو

"نحن كنا محظوظين لأن المدربين الذين أشرفوا على تدريبنا كان أسلوبهم متشابه كثيرا".

"ففي بترو أتليتكو كان المدرب يطالب المهاجم بالتمركز داخل منطقة الجزاء حتى يستطيع إنهاء الهجمة سريعا".

"مانويل جوزيه في الأهلي كان يطالبنا بنفس تلك التعليمات كان يقول لنا أن المهاجم يجب أن يكون سريع ويتوقع الكرة وأن يتمركز بشكل صحيح".

"كل ذلك أدى لأن كل شيء سار بشكل جيد في النهاية مع جيلبرتو".