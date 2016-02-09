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بالفيديو - فلافيو يختار 3 أهداف هي الأجمل بمسيرته مع الأهلي

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بالفيديو - فلافيو يختار 3 أهداف هي الأجمل بمسيرته مع الأهلي بالفيديو - فلافيو يختار 3 أهداف هي الأجمل بمسيرته مع الأهلي

مسيرة أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق مليئة بالأهداف الجميلة، لكن اللاعب الأنجولي اختار ثلاثة أهداف هي الأجمل في مسيرته.

وحل فلافيو ضيفا على برنامج صاحبة السعادة بقناة CBC يوم الاثنين مع رفيق دربه جلبيرتو وكشف عن الأهداف الثلاثة.

هدف فلافيو الذي أمن فوز الأهلي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008 من رأسية رائعة.

رأسية أخرى قاتلة من المهاجم الأنجولي في حدث أكبر، وهو كأس العالم للأندية وبالتحديد أمام أنترناسيونال البرازيلي في نصف النهائي.

الأهلي يتوج بطلاً للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه علي الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف علي القاهرة، فلافيو افتتح التهديف بعد دقيقتين بضربة رأس و مساعده معتادة من مواطنه جيلبرتو

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فيديو اليوم السابع

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