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جيلبرتو عن رحيله من الأهلي: تمنيت معاملة أفضل.. ولكن

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جيلبرتو عن رحيله من الأهلي: تمنيت معاملة أفضل.. ولكن جيلبرتو عن رحيله من الأهلي: تمنيت معاملة أفضل.. ولكن

أكد جيلبرتو الظهير الأيسر السابق للأهلي أنه كان يتمنى الحصول على معاملة أفضل قبل رحيله عن صفوف الفريق في عام 2010.

وانضم جيلبرتو للأهلي قادما من بترو أتليتكو في عام 2002 وقضى معه ثماني سنوات قبل الرحيل عنه.

وتحدث جيلبرتو لبرنامج "صاحبة السعادة" قائلا:"لم يكن أمامي اختيار قرار رحيلي كان من المدرب وقتها حسام البدري".

وأردف"كان علي أن أتقبل ذلك الأمر، ورغم استمرار تعاقدي مع الأهلي حينها لكن الرحيل كان قرار المدرب ولمصلحة الفريق".

وتابع"من كان يلعب حينها كان يؤدي بشكل جيد، ولذلك فضلت الرحيل حتى لا أقدم موسما أقل من المواسم السابقة مما يمسح تاريخي مع الأهلي".

واستدرك"تمنيت معاملة أفضل بالطبع بناء على كل ما قدمته ولكن في النهاية رحلت".

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فيديو اليوم السابع