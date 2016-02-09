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جيلبيرتو وفلافيو يتسائلان: كيف لم نحصل على الجنسية المصرية حتى الآن

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جيلبيرتو وفلافيو يتسائلان: كيف لم نحصل على الجنسية المصرية حتى الآن جيلبيرتو وفلافيو يتسائلان: كيف لم نحصل على الجنسية المصرية حتى الآن

تسائل ثنائي الأهلي السابق جيلبيرتو وفلافيو كيف لم يحصلا على الجنسية المصرية إلى الآن رغم كل ما قدموه للنادي الأهلي خلال مسيرتيهما.

الثنائي الأنجولي حل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "سي بي سي".

وأثناء الحوار، سألتهما إسعاد يونس عن إن كانا يعرفان حقا بان الجمهور المصري طالب بحصولهما على الجنسية المصرية بسبب ما قدماه للكرة المصري.

جيلبيرتو وفلافيو ردا على السؤال قائلان: "كلما قابلني أحد الأنجوليين ممن سبق لهم المجيء لمصر، أخبرني بأنكم دائما تقولون له أنه من بلد جيلبيرتو وفلافيو".

وأضافا "كنا نتحدث منذ قليل مع وكيلنا، وتسائلانا مازحان كيف لم نحصل على الجنسية المصرية إلى الأن".

وأتما " تمثل لنا الكثير وندين لها بفضل كبير، وحين قررنا زيارتها هذه المرة، جلبنا عائلاتنا معنا لأنهما يعشقان أيضا مصر".

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