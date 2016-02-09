جيلبرتو: لو الأهلي أراد مساعدتي مع فلافيو.. بالتأكيد سنلبي النداء

أكد جيلبرتو الظهير الأيسر السابق للأهلي أنه إذا أراد الفريق الأحمر مساعدته في أي أمر هو ومواطنه فلافيو فإنهما سيلبيان النداء.

وتحدث جيلبرتو لبرنامج "صاحبة السعادة" قائلا:"الأهلي إن أراد مساعدتنا حاليا أنا وفلافيو بالتأكيد سوف نلبي النداء".

وواصل"لكن في ظل عدم وجود أي دعوة حتى الآن سوف نعيش حياتنا بطريقة مختلفة".

واستدرك"لكن في أي وقت إن طلب الأهلي مساعدتنا فسوف نقوم بالأمر".

وتابع موجها رسالة لجماهير الأهلي"شكرا لكم على كل ما قدمتموه ومساندتكم لي".

في الوقت ذاته وجه فلافيو رسالة لجماهير الأهلي والمصريين بشكل عام قائلا:"شكرا لكل المصريين وليس جماهير الأهلي فقط على معاملتكم الجيدة جدا معي".