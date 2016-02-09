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عمرو أديب: سرى صيام رغب فى قيادة البرلمان والرئاسة ردت "القرار للنواب"

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عمرو أديب: سرى صيام رغب فى قيادة البرلمان والرئاسة ردت "القرار للنواب" عمرو أديب: سرى صيام رغب فى قيادة البرلمان والرئاسة ردت "القرار للنواب"
كشف الإعلامى عمرو أديب، عن كواليس تعيين المستشار سرى صيام بمجلس النواب، قائلا:" كان يريد أن يتم تعيينه لرئاسة البرلمان لكن الرئاسة أبلغته أن الأمر يرجع لقرار وإرادة الأعضاء فى اختيار رئيس المجلس".

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن "صيام" لم يكن سعيداً منذ دخوله مجلس النواب، وكان يشعر دائماً أن مكانه رئيسا للبرلمان وليس وسط الأعضاء، مضيفاً: "سرى صيام لم يجد نفسه أو ذاته داخل البرلمان، ويشعر أنه قامة أكبر من رئيس المجلس .. الوطن غير قائم على شخص".


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