"الصحة": الانتهاء من مسودة قانون التأمين وطرحه للحوار المجتمعى 17 مارس

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، أن اللجنة ستنتهى من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون 17 مارس المقبل.

وقالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، لـ اليوم السابع، إن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم وضعها بعد اعتماده بـ 6 أشهر، مشيرة إلى أن اللجنة تجرى حالياً تعديلا شاملا على القانون، واضعة فى اعتبارها ملاحظات المجتمع المدنى.

وأضافت الدكتورة وجيدة أنور، أنه سيتم طرح المشروع للنقاش المجتمعى بعد الانتهاء من المسودة النهائية وستستمر عمليات التعديل حتى يحظى القانون بقبول ورضا شعبى ومجتمعى.

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