عبور 124 سفينة قناة السويس خلال ثلاثة أيام بحمولة 7.4 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية بداية من السبت وحتى أمس الاثنين 8 فبراير عبور 124 سفينة من الاتجاهين بحمولة 7 مليون و400 ألف طن من الاتجاهين.

وعبرت القناة من اتجاه الشمال 58 سفينة بحمولة 3 مليون و600 ألف طن، فيما عبرت من الجنوب 66 سفينة بحمولة 3 مليون و800 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 40 سفينة عبرت القناة يوم السبت بحمولة 2 مليون و600 ألف طن من الاتجاهين وعبرت من اتجاه الشمال 20 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OLIVER بحمولة 196 ألف طن قادمة من الجزائر ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت فى اتجاه الجنوب 20 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM JULES VERNE بحمولة 179 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أنه يوم الأحد عبرت 38 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور17سفينة بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية ABL MERLIONبحمولة 158 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورا ، فيما عبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات MACKINAC PRIDGEالتى ترفع علم اليابان بحمولة 160 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت أمس الاثنين عبور46 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور21 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM – ZHEMG HE بحمولة 185 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات، كما عبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC ALVAIR بحمولة 147 ألف طن.

عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن