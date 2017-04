في يوم الحب: نجوم يعلنون عن تفاصيل الحب في حياتهم

نتذكّر في يوم الحب، الذي يحتفل به العالم بعد أيام قليلة، قصص الحب الشهيرة التي ارتبطت بها أسماء من التاريخ وأخرى حاضرة في يومنا هذا، فبقي بعضها خالداً حتى بعد الموت، بينما بقيت حاضرة بمكانتها في ذاكرة قلوب العشاق. فما بين حبّ النظرة الأولى وحبّ من بعد صداقة أو زمالة، ننشر أشهر 10 قصص حبّ، كلّلها الزواج، وبقي فيها وفياً حتى بعد الطلاق و الموت ومرور السنين.

Will Smith وزوجته Jada Pinkett

عندما سرت شائعات عن خلافات زوجية تجري في منزل الثنائي Will Smith وزوجته Jada Pinkett، دافع نجم I Am Legend عن زواجه بشراسة، فقرّر يوم عيد ميلاد حبيبته Jada الـ44 القيام ببعض الرياضيات، فنشر رسالة على فيسبوك أرفقها بصور لهما، وأشار في الرسالة إلى أنها المرة الـ 20 التي يشارك زوجته فيها عيد ميلادها، وأن 19 مرة منها أحضر فيها هدايا لها، إلا مرة واحدة فقط، وصف نفسه فيها بأنه كان مجنوناً، لأنه لم يفكر في شراء هدية لحبيبته.

إحصائيات كثيرة نشرها النجم الهوليوودي لأحلى لحظاته مع زوجته، من بينها إطفاؤهما ما يعادل 693 شمعة معاً، وقال لها عبارة: "أنا أحبك"، حوالى 8285 مرة على الأقلّ، مؤكداً أن هذه الحسابات أعدّها خصيصاً لتوثيق أوقاتهما معاً، بعد أن اكتشف مؤخراً أنهما على علاقة منذ 20 عاماً.

وأنهى النجم كلماته بالتأكيد على أنه من بين ما يقارب الـ3.96 مليار من النساء على كوكب الأرض، لا توجد سوى امرأة واحدة فقط يريد أن يقضي بقية حياته معها، هي حبيبته Jada .

David Bowie و Iman

صحيح أن نجم البوب الأسطوري David Bowie قد رحل، ولكن قصّة حبه الكبيرة لعارضة الأزياء Iman لا تزال حيّة، على الرغم من مرور 23 عاماً عليها.

وقال Bowie لموقع HELLO ، في مقابلة حصرية مع الزوجين، إثر ولادة ابنتهما قبل 15 عاماً: "انجذابي إلى Iman كان فورياً، و لم أستطع النوم منذ اليوم الأول لرؤيتي إياها".

وأضاف: "هذه المرأة ستكون زوجتي، كان الأمر مفروغاً منه. لولاها ما كنت عشت كلّ هذه العاطفة في حياتي".

وتقول Iman: " أقول دائماً إنني لم أقع في حب مع Johns David الممثل والمغني المشهور. لقد وقعت في حب David الإنسان".

George و Amal Clooney

أثنى George Clooney على زوجته المحامية أمل علم الدين في كلمة تسلّمه جائزة الإنجاز مدى الحياة، في حفل توزيع جوائز Golden Globe في عام 2015، حيث غازل زوجته أمام الجميع، واصفاً إياها بحبّ حياته، وبأنّ كل الكيمياء التي جمعتهما، تجعله أكثر فخراً بأن يكون زوجها.

الأميرWilliam ودوقة كامبريدج

قال الأمير William في اليوم الذي قدّم لحبيبته Kate middletton خاتم والدته الراحلة الأميرة ديانا الياقوت كخاتم خطوبة أمام كلّ البريطانيين: "هذا خاتم خطوبة والدتي، وهو مميّز جداً بالنسبة إليّ، كما أنت Kate مميزة جداً بالنسبة إليّ الآن. نحن ذاهبان لقضاء بقية حياتنا معاً، وأنا سعيد جداً لأنني فعلت ذلك ".

وردّاً على سؤال حول طلب الزواج ردّت Kate : "كان رومانسياً جداً. لقد كنا نخرج سوياً لفترة طويلة، وكنا قد تحدثنا عن مستقبلنا؛ وعلى ما يبدو أن طلب الزواج كان خطوة طبيعية لكلينا".

Angelina Jolie و Brad Pitt

قبل ثلاثة أشهر من زفافهما، تحدّثت Angelina Jolie عن العلاقة العميقة بينها وبين Brad Pitt فقالت: "بعد كل هذه السنوات، أصبح لدينا تاريخ. وعندما يكون لديك تاريخ مع شخص ما، تصبحان أصدقاء بطريقة عميقة وحقيقية جداً، تشعركما بالراحة والحب العميق، الذي يأتي بعد قضائكما وقتاً طويلاً معاً".

Shakira و Gerard Piqué

بعد شهور من التكهنات، أعلن Shakira علاقتها بلاعب كرة القدم Gerard Piqué في عام 2011، ونشرت صورة لهما على تويتر، مع تعليق جاء فيه: "أقدّم لكم شمسي".

وبإنجابهما لـ ابنين رائعين، اكتملت سعادتهما. وقالت Shakira: "لقد كتبت العديد من أغاني الحب لـ Gerard ، ولكن هذا لا يكفي أبداً. أشعر أنه يستحق مليون أغنية حب مني لأكتبها إليه".

وفي حديث آخر، قالت أميرة البوب: " أعلم أنه هو الشخص الوحيد الذي يعيش معي من دون أيّ غاية سوى الحب الذي يوحّدنا".

Mila Kunis و Ashton Kutcher

تحدثت Mila Kunis قبيل زواجها بـ Ashton Kutcher إلى مجلة W عن أن قبلتها الحقيقية الأولى كانت مع Ashton، عندما كانا يمثلان في 70s Show. بعد ذلك، تحوّلت زمالتنا إلى صداقة، ثم طلب خطوبة وحبّ عمر. أمّا أجمل يوم في حياتها فكان يوم طلب الزواج منها، حيث بكت متأثرة".

Joanne Woodward وPaul Newman

استمرّ زواجهما 50 عاماً، في ما يُعتبر إنجازاً استثنائياً بكلّ المعايير بالنسبة إلى الوسط الفني.

وردّاً على سؤال حول صعوبة الإخلاص، ردّ Newman: " لماذا أخرج لتناول الهمبرغر، بينما لديّ شريحة لحم في المنزل؟".

وقعا في الحب في صيف عام 1957 الطويل والحار، وكان Paul واحداً من أكبر نجوم عصره و متزوجاً وله ثلاثة أولاد. بعدها انفصل عن زوجته، وتزوج Joanne في وقت لاحق من العام نفسه، مما أدى إلى واحدة من أجمل الرومانسيات والأكثر ديمومة في هوليوود.

أحبت Joanne Woodward حسّ الفكاهة عند زوجها، في حين كانت وسامته محطّ أنظار النساء، وقالت في الموضوع: " يخفّ الإغراء الجنسي بين الزوجين مع الوقت، و يتلاشى الجمال بعد حين، ولكن أن تكوني متزوجة برجل يجعلك تضحكين في كلّ يوم، فهذا هو العلاج الحقيقي لدوام الزواج."

Richard Burton و Elizabeth Taylor

كانت قصة حبهما العظيمة أكثر دراماتيكية وعاصفة من أي فيلم في هوليوود. فبعد لقاء على خشبة مسرحية كليوباترا في روما، تزوّجا وطلّقا بعضهما البعض مرتين. ومع ذلك، قصة حبهما لم تمت أبداً.

"قد أركض وراءها لألف سنة، وتبقى طفلتي الرضيعة"، هذا ما قاله الممثل Richard Burton في عام 1973عن Elizabeth Taylor في وقت قريب من أوّل انفصال لهما.

بعد وفاة Richard Burton خلّدت قصتهما الخالدة في كتاب Furious Love ، وهي سيرة بنيت على أساس رسائلهما الغرامية.

وقالت Taylor لمؤلفَي الكتاب Nancy Schoenberger وSam Kashner أن زوجها كان لطيفاً. وفي لحظاتهما الأولى في روما، بدأ حبهما قوياً ومجنوناً؛ وعلى الرغم من أنه كان لديهما الكثير من الوقت، فلم يكن كثيراً بما فيه الكفاية".

John F Kennedy و Jackie Kennedy

واحدة من أهم الزيجات والأكثر جاذبية التي دخلت البيت الأبيض؛ فاسماهما لم يفترقا على الرغم من موته المأساوي المبكر وزواجها من بعده.

كانت Jackie Kennedyلا تزال في الـ34 من عمرها عندما قتل زوجها الرئيس الأمريكي John F Kennedy ، وقالت بعده إنها حرمت من دواعي سرورها بالتقدّم في السن مع الرجل الذي تحبّه.

وأضافت:

"كان زوجي شخصية جذابة، مغناطيسية، كهربائية، والجميع يعرف ذلك، وأنا أحبه. أنا أحبه. و لا أزال أحبه...".

الخيانة تنهي علاقات أشهر نجوم هوليوود