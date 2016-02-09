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علي رضا مصدوم برحيل شقيقه الأكبر داليان

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الإثنين 08-02-2016 22:55

يعيش النجم التركي الكبير خليل إرغون الشهير بعلي في (الأوراق المتساقطة) حالة حزن شديدة على رحيل شقيقه الأكبر داليان إرغون عن عمر يناهز السبعين عاماً بسكتة دماغية مفاجئة في منزله الخاص في بلدة (iznik) إزنيك في مدينة بورصة التركية، وداليان ضابط متقاعد متزوج وأب لابنين.

 

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