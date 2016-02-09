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أمير نجران: صرف تعويضات للمتضررين من المقذوفات

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أمير نجران: صرف تعويضات للمتضررين من المقذوفات أمير نجران: صرف تعويضات للمتضررين من المقذوفات

    نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بحرص القيادة الحكيمة على تأمين العيش الكريم للمواطنين وتوفير ما يكفل لهم الراحة والطمأنينة والحياة بسلام وأمان.

وأوضح سموه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تؤكد على رفع معاناة المواطنين المتضررين نتيجة العوارض الطبيعية أو المقذوفات وصرف تعويضات مجزية. وقال سموه لدى استقباله مدير فرع وزارة المالية بمنطقة نجران، محمد بن علي الشهري، في مكتبه بديوان الإمارة -صباح يوم أمس- إن ما يهمنا في هذه الظروف هو حياة الإنسان وسلامته فقط، أما ما يتصل بالأضرار المادية فهذا لا يشغل تفكيرنا أبدا، في ظل العناية الكريمة والدعم السخي من قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-.

وتسلم الأمير جلوي بن عبدالعزيز تقريراً عن أعمال فرع وزارة المالية بالمنطقة خلال السنة المالية الماضية، وإنجازات لجان تعويض المتضررين.

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