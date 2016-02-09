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الدفاع الجوي يدمر صاروخاً بالستياً تم إطلاقه من اليمن

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الدفاع الجوي يدمر صاروخاً بالستياً تم إطلاقه من اليمن الدفاع الجوي يدمر صاروخاً بالستياً تم إطلاقه من اليمن

الرياض - واس

    أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت فجر امس صاروخاً بالستياً تم اطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة عسير حيث تم تدميره في الجو بدون أي أضرار ولله الحمد. وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

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