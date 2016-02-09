مجلس الوزراء يثمن حرص خادم الحرمين على وحدة الصف والأمن والسلام بالمنطقة

ثمن مجلس الوزراء ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة، من تأكيد على حرص المملكة أن يعم الأمن والسلام المنطقة، ومن دعوة إلى التعاون لمواجهة الفقر والجهل وإعلاء شأن العلم والفكر والثقافة، وجمع الكلمة ووحدة الصف وتنوير الأمة، وما اشتملت عليه من تشديد على أن الدين الإسلامي دين عدل ووسطية ورحمة، وأن ما يشاهد اليوم من إرهاب ممن يدعون الإسلام لا يمت إلى الإسلام بصلة.

إسناد مسؤولية رياض الأطفال لوزارة التعليم

وأكد المجلس، أن تقديم المملكة مئة مليون دولار إضافي للمئة مليون دولار في مؤتمر الكويت للأشقاء السوريين، وتوفر 90 مليون دولار من الالتزامات السابقة، يجسد إيمان المملكة بضرورة تقديم المساعدات للأشقاء حيث وصل مجمل المساعدات الى 780 مليون دولار. ورحب المجلس بتصميم دول التحالف الدولي على مواجهة ودحر تنظيم داعش الإرهابي.

تخصيص أموال مجهولي الأبوين المتوفين لرعاية الأيتام

ووافق المجلس على تخصيص أموال مجهولي الأبوين الذين تُوفُوا وليس لهم وارث شرعي لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، فيما أقر التأكيد على اختصاص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون رياض الأطفال وحضانات الأطفال.

الى ذلك استقبل خادم الحرمين امس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اندريه بلنكوفيتش ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ، وعدداً من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. وجرى استعراض آفاق التعاون في المجال البرلماني.