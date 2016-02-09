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خادم الحرمين يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي

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خادم الحرمين يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي خادم الحرمين يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي
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خادم الحرمين مستقبلاً بلنكوفيتش

الرياض - واس

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أندريه بلنكوفيتش يرافقه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ، وعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون في المجال البرلماني. حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني.

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