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مجلس الشؤون الاقتصاديـة يطلع على تقارير ارتفاع تكلفة المعيشة

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مجلس الشؤون الاقتصاديـة يطلع على تقارير ارتفاع تكلفة المعيشة مجلس الشؤون الاقتصاديـة يطلع على تقارير ارتفاع تكلفة المعيشة

    عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً أمس، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات، من بينها عرض مقدم من معالي رئيس هيئة السوق المالية، كما اطلع على التقارير المقدمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة، وتحركات الرقم القياسي لأسعار الجملة، والتقرير الأولي حول كميات وقيم صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها والمؤشرات المتعلقة بها.

وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

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