أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية التموين بجنوب سيناء: وصول لحوم طازجة بسعر 55 جنيها للكيلو اليوم

Google+ Print
مديرية التموين بجنوب سيناء: وصول لحوم طازجة بسعر 55 جنيها للكيلو اليوم مديرية التموين بجنوب سيناء: وصول لحوم طازجة بسعر 55 جنيها للكيلو اليوم
أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، عن وصول اللحوم الطازجة، مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم البيع من خلال الشادر المقام أمام مجمع تسويق الأسماك دلتا ماركت فى مدينة طور سيناء بسعر 55 جنيها للكيلو للمستهلك.

وناشد المهندس علاء الدين خريبة وكيل وزارة التموين فى تصريحات له المواطنين بأخذ احتياجاتهم فقط، حفاظا على العدالة الاجتماعية، مطمئنا المواطنين بأنه سيتم الاستمرار فى توريد اللحوم، لافتا إلى أن كمية اللحوم السودانية التى سترد نحو طن.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تحت شعار تحيا ، وإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء وبالتنسيق مع الطب البيطرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"