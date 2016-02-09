مديرية التموين بجنوب سيناء: وصول لحوم طازجة بسعر 55 جنيها للكيلو اليوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، عن وصول اللحوم الطازجة، مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم البيع من خلال الشادر المقام أمام مجمع تسويق الأسماك دلتا ماركت فى مدينة طور سيناء بسعر 55 جنيها للكيلو للمستهلك.

وناشد المهندس علاء الدين خريبة وكيل وزارة التموين فى تصريحات له المواطنين بأخذ احتياجاتهم فقط، حفاظا على العدالة الاجتماعية، مطمئنا المواطنين بأنه سيتم الاستمرار فى توريد اللحوم، لافتا إلى أن كمية اللحوم السودانية التى سترد نحو طن.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تحت شعار تحيا مصر، وإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء وبالتنسيق مع الطب البيطرى.