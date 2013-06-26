مقتل محمد عساف إشاعة مغرضة

"عاجل. مقتل محمد عساف بعد عودته ليلة البارحة وتم تصوير الحادثة حيث تم اطلاق النار عليه. الفيديو للكبار فقط. الله يرحمه". هذا نص الرسالة التي وردت بالعشرات على الصفحات الشخصية في "الفيس بوك" ومرفق معها رابط، وبعد الضغط على الرابط يظهر مقطع فيديو من حفل استقباله في غزة يعمل لمدة 13 ثانية من أصل دقيقة و54 ثانية تظهر رسالة تقول: "حدث خطأ أثناء تشغيل الفيديو. لتشغيل الفديو يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب.. انسخ الكود العلوي ... ألخ..".

لقد وقع الخبر كالصاعة، فما كان من "سيدتي نت" إلاّ الإتصال على غزة وسؤال المقربين من الأحداث ومن بيته، ليأكد لنا أكثر من مصدر إنها إشاعة مغرضة، خاصة أنه يوجد في هذه اللحظات في أحد الفنادق بغزة مع ابن رئيس وزراء الحكومة المقالة اسماعيل هنية. ومصدر آخر أخبرنا بأنه سيغني الليلة في الجامعة لزملائه وأساتذته.فيما نصحنا مصدر ثالث بعدم اتباع الخطوات أو تنفيذها، لأنها في الغالب رسالة من أعداء الشعب الفلسطين وأعداء نجاح أي فلسطيني ، وأعداء العرب والمسلمين. فغالباً هذا الرابط سيكون للتجسس ولصالح الموساد الإسرائيلي.