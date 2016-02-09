سكان شارع فهمى بمدينة سمسطا فى بنى سويف يشتكون من ملوحة مياه الشرب

يعانى سكان شارع فهمى المتفرع من شارع الشعراوى، بوسط مدينة سمسطا، جنوب غرب محافظة بنى سويف من ملوحة مياه الشرب .

ويقول دكتور عماد عويس على "طبيب بشرى" أحد سكان الشارع: نعانى من ملوحة مياه الشرب، على الرغم من وجود خط مياه آخر بنفس الشارع، لا يعانى منه الآخرين، مشيراً إلى أن منزله وأربعة منازل أخرى يعانون من ذات المشكلة.

وأضاف الطبيب لـ"اليوم السابع" تقدمت بشكاوى لشركة مياه الشرب بمدينة سمسطا، وأثبتت العينات التى أخذتها مياه الشرب، وإدارة الصحة أن نسبة الأمونيا ثمانية أضعاف النسبة المعتادة، وأن الأملاح الموجودة فى المياه هى ضعف النسبة المفترض تواجدها .

وطالب عماد، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، بإرسال لجنة لمعاينة المياه، ومعرفة أسباب الملوحة الموجودة بها، ومدى اختلاطها بالمياه الجوفية، مشيراً إلى ضرورة نقل خط مياه المنازل الأربعة إلى خط مياه آخر .