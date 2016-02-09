طوارئ صحة الطائف تقدر إخلاص عامل نظافة

ودع العاملون في إدارة الطوارئ الصحية بصحة الطائف زميلهم "عامل النظافة" الذي سيتمتع بإجازته السنوية ب3000 ريال مساعدة منهم وتقديرا له، حيث سارع عدد من الموظفين إلى مساعدته تكريما لإخلاصه في العمل.

وأشار مدير إدارة الطوارئ الصحية بصحة الطائف سعيد الزهراني أن "عمال النظافة" يعتبرون من ضمن فريق العمل في الإدارة وهم جزء أساسي من منظومة العمل ،لافتا أن الزملاء في الإدارة يحرصون على تقدير هؤلاء العمال باعتبارهم يقدمون خدمات جليلة لا يمكن تجاهلها، موضحا أن موظفي الإدارة حريصون على فعل الخير ومساعدة الزملاء من عمال النظافة معاملة احترام وتقدير. تجدر الإشارة إلى أن منسوبي إدارة الطوارئ الصحية سبق لهم مساعدة عمال النظافة لديهم، حيث قدموا 5000 ريال لعامل نيبالي توفيت ابنته وأصيبت زوجته وشقيقته في الزلزال الذي ضرب "نيبال" في وقت سابق، إضافة إلى مساعدته في إنهاء إجراءات سفره ومستحقاته المالية لدى الشركة التي يعمل فيها. كما قدموا لعمال النظافة في الإدارة راتب شهر لكل منهم بمعدل 700 ريال لكل عامل بعد تسلمهم راتبي المكرمة من خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله".