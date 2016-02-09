محافظ الأحساء يؤكد على ضرورة إتمام دراسات ومخططات المراكز الخاصة بذوي الإعاقة

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتب سموه بمقر المحافظة في الهفوف أمس عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء د. سعدون السعدون، ومدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري.

وهنأ سموه الجمعية بفوز برنامجها للتدريب الزراعي بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- عن فرع الجهات الداعمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثنياً سموه على الجهود المبذولة وعلى دور الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات في دعم كل ما من شأنه خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، وفي البرنامج الفائز على وجه الخصوص، وأهمية الحرص على البرامج والمشروعات النوعية التنموية التي تضمن استدامة إنتاجية وعدم الاقتصار على مجرد البرامج الرعوية.

وأكد الأمير بدر بن محمد بن جلوي ضرورة العمل الحثيث من أجل مشروعات الجمعية المستقبلية والمستحدثة وضرورة إتمام دراسات ومخططات المراكز التي تعتزم الجمعية تنفيذها وتعنى بتقديم خدمات متخصصة لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة على حدة.