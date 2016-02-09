حرس الحدود يرصد واسطة بحرية تحمل مليوني قرص إمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 29/ 4/ 1437 ه تم رصد والاشتباه بهدف بحري على مسافة عشرة أميال بحرية تقريباً من شواطئ محافظة الوجه بمنطقة تبوك، حيث بادرت إحدى الدوريات البحرية بمتابعته، وعند اعتراضه ومحاصرته، قام من فيه بإشعال النار في مجموعة من الأكياس مما نتج عنه انتشار النيران في الواسطة البحرية، وغرقها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طاقم دورية حرس الحدود قبض على ركاب الواسطة البحرية وعددهم أربعة مصريين، كما تم ضبط مواطنين اثنين للاشتباه بعلاقتهما بالمقبوض عليهم، وقد أقر ركاب الواسطة البحرية بأنهم كانوا ينقلون كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين يصل عددها إلى مليوني قرص تقريباً، وجار العمل لمحاولة انتشال ما تبقى منها.