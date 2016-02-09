الأدلة الجنائية تستقبل 25 ضابطاً من الحرس الوطني

استقبلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام أمس الاثنين، 25 ضابطاً من الشرطة العسكرية بوزارة الحرس الوطني، حيث قاموا بجولة شملت (إدارة فحص الجرائم المعلوماتية، إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير، إدارة المختبرات الجنائية، إدارة فحص الأسلحة والآلات، إدارة المعاينة).

والتقى الضباط خلال الجولة بالمسؤولين، وتعرفوا على أبرز المهام التي تقوم بها الإدارة وما تحتويه من إمكانيات متطورة وتقنيات فنية وآلية حديثة، وكيفية التعامل مع القضايا والطرق المتبعة لكشف غموض الجرائم.

وفي نهاية الزيارة، أعرب العقيد ركن إيهاب الجديع عن شكره لسعادة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء أحمد عسيري، وعن سعادته بما شاهده من تجهيزات حديثة والتطور الذي وصلت إليه المملكة في مجال الأدلة الجنائية.