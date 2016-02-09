سفيرة الاتحاد العالمى لحماية الطفولة تشيد بدور جمعية "الماهر بالقرآن" بطور سيناء

زارت الدكتورة عبير محمد العراقى مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية وسفيرة الاتحاد العالمى لحماية الطفولة أمس الاثنين جمعية الماهر بالقرآن بالعاصمة طور سيناء، وأشادت بالدور الحيوى الذى تلعبه الجمعية فى خدمة المجتمع المحلى، كما أشادت بمستوى الأطفال فى القراءة والكتابة والخط العربى واستمعت إلى عدد من الأطفال فى القراءة وفى حفظ القرآن الكريم.

من جانبه قال إبراهيم الفقى عضو مجلس الإدارة، إن الجمعية توفر أكثر من 100 فرصة عمل لأبناء مدينة طور سيناء وتكفل الجمعية أكثر من 100 أسرة من الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة بمساعدات شهرية كما تقوم بإعانة 1200 أسرة إعانات موسمية.

وأوضح الفقى أن الجمعية تشتمل على العديد من الأنشطة منها تعليم القرآن وأحكام التلاوة لـ500 طفلا فى الفترة الصباحية من سن 4 إلى 6 سنوات و 400 طفلا فى الفترة المسائية للأطفال من 6 سنوات فأكثر ودار حضانة بها 200 طفلا وفصول محو أمية تعليم الكبار ويبلغ عدد المستفيدات من السيدات 270 سيدة، كما تتولى الجمعية رعاية النابغين وكفالة الأيتام ومساعدة الأرامل.