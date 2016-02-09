أهالى مدينة أولاد صقر يطالبون بالتحقيق فى إهمال رى الشرقية

أعرب معظم أهالى مدينة أولاد صقر بالشرقية عن استيائهم جراء الإهمال المستمر من المسئولين، وعدم الاهتمام بمطالبهم وتنفيذ احتياجات المواطن الأساسية.

واختص الأهالى الإدارة العامة لرى غرب الشرقية وهندسة رى أولاد صقر بعدما انهار الحائط الساند لجسر البر الأيمن لترعة حانوت داخل المدينة أمام مجمع المدارس الابتدائية، ولم يقتصر الأمر على انهيار أكثر من 300م من الحائط الساند، بل بدأ أكثر من 1كم فى التصدع وعلى وشك الانهيار.

وقال السيد محمود على حسن من أهالى مدينة أولاد صقر بالمعاش، إن مجلس مدينة أولاد صقر أخطر الإدارة العامة لرى غرب الشرقية وهندسة رى أولاد صقر أكثر من مرة بخصوص هذا الانهيار منذ ما يقرب من 5 سنوات دون أى جدوى تذكر، مطالبا، الأهالى بتشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار ومعرفة ما إذا كان ناتجا عن عيوب فنية أو بشكل طبيعى.

ولفت إلى أنه يوجد قطاع آخر بنفس البر تم تنفيذه أثناء تنفيذ الجزء المنهار ولكن على يد مقاول آخر من مدخل مدينة أولاد صقر من جهة منشأة ناصر وحتى محلات الحاج على سماحة تم تنفيذه ولم ينهار وحالته جيدة.