أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى مدينة أولاد صقر يطالبون بالتحقيق فى إهمال رى الشرقية

Google+ Print
أهالى مدينة أولاد صقر يطالبون بالتحقيق فى إهمال رى الشرقية أهالى مدينة أولاد صقر يطالبون بالتحقيق فى إهمال رى الشرقية
أعرب معظم أهالى مدينة أولاد صقر بالشرقية عن استيائهم جراء الإهمال المستمر من المسئولين، وعدم الاهتمام بمطالبهم وتنفيذ احتياجات المواطن الأساسية.

واختص الأهالى الإدارة العامة لرى غرب الشرقية وهندسة رى أولاد صقر بعدما انهار الحائط الساند لجسر البر الأيمن لترعة حانوت داخل المدينة أمام مجمع المدارس الابتدائية، ولم يقتصر الأمر على انهيار أكثر من 300م من الحائط الساند، بل بدأ أكثر من 1كم فى التصدع وعلى وشك الانهيار.

وقال السيد محمود على حسن من أهالى مدينة أولاد صقر بالمعاش، إن مجلس مدينة أولاد صقر أخطر الإدارة العامة لرى غرب الشرقية وهندسة رى أولاد صقر أكثر من مرة بخصوص هذا الانهيار منذ ما يقرب من 5 سنوات دون أى جدوى تذكر، مطالبا، الأهالى بتشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار ومعرفة ما إذا كان ناتجا عن عيوب فنية أو بشكل طبيعى.

ولفت إلى أنه يوجد قطاع آخر بنفس البر تم تنفيذه أثناء تنفيذ الجزء المنهار ولكن على يد مقاول آخر من مدخل مدينة أولاد صقر من جهة منشأة ناصر وحتى محلات الحاج على سماحة تم تنفيذه ولم ينهار وحالته جيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365