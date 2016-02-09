بلاغ ضد رئيس الوزراء يتهمه بالتقصير فى ترميم مسجد أثرى برشيد

تقدم أحمد السمرى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد بالبحيرة، ببلاغ رسمى ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزيرى الأوقاف والآثار، يتهمهم بالإهمال والتقصير فى ترميم مسجد المحلى الأثرى برشيد مما ينذر بانهياره.

وأكد السمرى، فى بلاغه بقسم شرطة رشيد و الذى حمل رقم 739 إدارى رشيد لسنة 2016، أن مسجد المحلى توقف ترميمه أكثر من مرة بحجة عدم وجود اعتمادات مالية رغم التصريحات الإعلامية بسرعة الترميم.

وأضاف أن هذا المسجد من أهم الآثار الإسلامية فى مصر، و يعانى من زحف المياه الجوفية عليه بصورة كبيرة مما يهدد بسقوطه فى آى لحظة وحدوث كارثة محققة خاصة مع وجود المسجد وسط سوق رشيد العمومى.