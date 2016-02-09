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بالصور.. الفريق السويسرى لكرة القدم للسيدات يقيم معسكرا بشرم الشيخ

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بالصور.. الفريق السويسرى لكرة القدم للسيدات يقيم معسكرا بشرم الشيخ بالصور.. الفريق السويسرى لكرة القدم للسيدات يقيم معسكرا بشرم الشيخ
يقيم الفريق السويسرى لكرة القدم للسيدات معسكرا تدريبيا له فى مدينة السلام والجمال شرم الشيخ، من أجل تسويق الرياضة بشرم الشيخ وجذب العديد من الفرق الرياضية المصرية والعالمية وتوجية أنظار الرياضيين إلى مدينة شرم الشيخ.

وقامت شركة جافى تورز بالاتجاه إلى تسويق شرم الشيخ رياضيا للفرق الرياضية لإقامة معسكرها التدريبى فى شرم.

وبالفعل بدأت الشركة فى جنى ثمار تسويقها حيث قام جيفارا الجافى باستقبال أول معسكرات الفرق الرياضية بنادى شرم الشيخ، حيث يقيم الفريق السويسرى لكرة القدم للسيدات معسكرة التدريبى من 7 إلى يوم 12 فبراير، ويقام تدريب الفريق يوميا من 9 إلى 12 ظهرا على ملعب نادى شرم الرياضى الاجتماعى وبعد انتهاء التدريب يقوم الفريق بجولة حرة بشرم الشيخ، للاستمتاع وزيارة الأماكن الترفهية والسياحية بالمدينة.
>الفريق السويسرى لكرة القدم للسيدات (1)

الفريق السويسرى لكرة القدم للسيدات (2)
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