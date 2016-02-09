مريضة بالسرطان تناشد الرئيس السيسى التدخل لعلاجها واستئصال ورم بالكبد

تعيش "ميادة.ا.ع" - 21 سنة - طالبة بمعهد حاسب آلى بين الحياة والموت فى انتظار الأمل وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاجها، بعدما أصيبت بورم فى الكبد، وأكد لها الأطباء بالمستشفيات أنها تحتاج لعملية استئصال جزء من الكبد أو حقن أو زراعة كبد، حسب نتيجة الأشعة التى طلبوها منها بمبلغ 5 آلاف جنيه، وهى لا تملك وأسرتها منها شيئا، حيث أنفق والدها كل ما لديه من مال منذ أن أصيبت ابنته بذلك المرض اللعين منذ ثلاثة أشهر، ولديه من الأبناء ثلاثة غيرها، جميعهم فى مراحل التعليم المختلفة.

وقال والد الطالبة لـ"اليوم السابع": أنا لا أريد شيئا سوى علاج ابنتى، فهمى طالبة بالفرقة الرابعة بمعهد حاسب آلى، ومنذ ثلاثة أشهر اكتشف الأطباء أنها أصيبت بورم فى الكبد، وحسب تقارير الأطباء وبعدما أجروا لها عملية استكشاف بالبطن وأخذ عينة من الغدد الليمفاوية، أكدوا أن حالتها "ورم متقدم بالكبد فى الفصين الأيمن والأيسر"، وأجرينا لها جميع التحاليل والأشعة التى طلبوها منا.

وأضاف والد الطالبة: ورغم ظروفى الضيقة فقد تحملت تكاليف جميع ما طلبه منى الأطباء لكننى موظف بسيط وأنفقت كل ما لدى من مال، حتى إننى أصبحت لا أستطيع تحمل باقى نفقات علاجها، فقد طلب منى الأطباء بمستشفى معهد الكبد إجراء أشعة "BT" وهى عبارة عن مسح ذرى على الجسم، وتكلفتها فى أى مركز أشعة أو داخل مستشفى 57357 مبلغ 5 آلاف جنيه، ولا يوجد معى ثمن تلك الأشعة بخلاف أنها ستحتاج بعد ذلك تكاليف علاجها من الورم الذى أصاب كبدها، سواء بعملية استئصال أو زرع كبد أو حقن، وذلك كما أخبرنى جميع الأطباء الذين تابعوا حالتها.

وناشد والد الطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الصحة سرعة التدخل وعلاج ابنته على نفقة الدولة، نظرا لحالته المادية الصعبة.

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