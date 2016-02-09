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بلحيف: هيكلة تؤسس لاستشراف المستقبل

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بلحيف: هيكلة تؤسس لاستشراف المستقبل بلحيف: هيكلة تؤسس لاستشراف المستقبل

قال معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة إن إعادة هيكلة الاتحادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤسس لمرحلة مهمة من استشراف المستقبل، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات الأولى على مستوى العالم التي تضع استشراف المستقبل ضمن أجندتها الوطنية، وقال إن تلك التغييرات تشكل العدة اللازمة لمواجهة المستقبل.

ولفت إلى أن المطلوب من الوزراء في الهيكلية الجديدة التعامل مع ملف محدد، وأن يعود للحكومة بنتائجه وتوصياته، لكي توجه بدورها مؤسساتها على التعديل في تنفيذ السياسات.

وقال إن الرؤية الكاملة لهذا التغيير تملكها بطبيعة الحال القيادات الرشيدة للدولة، إلا أن القراءة الأولية لزيادة عدد الوزراء، قد تعني أن يحمل كل وزير ملفاً تخصصياً سيحاسب على كيفية تطبيقه أمام الحكومة.

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