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الرومي: التعديلات تحدث نقلة نوعية

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الرومي: التعديلات تحدث نقلة نوعية الرومي: التعديلات تحدث نقلة نوعية

صرحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن التعديلات الهيكلية التي باركها ودعمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد وحدة القيادة في الإمارات ورغبتها وشغفها في التغيير الذي يقوم على أسس مدروسة وعلمية، تهدف إلى النهوض بمجتمع الإمارات ودولة الإمارات والارتقاء بها لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة ولتكون لها بصمة مميزة وفريدة.

وقالت معالي الرومي إن جميع التعديلات التي أعلن عنها سموه ستحدث وبلا شك نقلة نوعية على مخرجات الدولة في شتى المجالات وخاصة في بناء المواطن السعيد المبتكر والمبدع والعالم.

وبينت معالي الرومي أن التعديلات الهيكلية أولت الأسرة اهتماماً كبيراً كونها أساس التنشئة الاجتماعية السليمة، واكتساب القيم والولاء الوطني، وأن انتقال مهام صندوق الزواج إلى وزارة تنمية المجتمع سيسهم في توجيه خدمات الصندوق نحو بناء أسرة إماراتية ودعم استقرارها.

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