ضبط عاطل وبحوزته 157 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية من ضبط عاطل وبحوزته 157 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم بقيام "صبحى ن م ع" 35 عاما عاطل ومقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 157 تذكرة بها مادة الهروين المخدر – كيس بلاستك شفاف به كمية من مادة الهروين المخدر – مبلغ مالى قدره 300 جنيه – هاتف محمول، تم تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2546 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.