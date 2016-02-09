بالفيديو - كوكا يسجل في فوز براجا على إشتوريل واقتراب حلم دوري الأبطال

سجل أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا هدفا في فوز فريقه على نظيره إشتوريل بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري البرتغالي.

كوكا بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، لكنه شارك في شوط المباراة الثاني ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه.

وحاول براجا تسجيل الهدف طيلة الشوط الأول، لكنهم فشلوا في ذلك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المبارة الثاني، سجل براجا الهدف الأول في الدقيقة الـ 80 عن طريق روي فونتي.

وفي الدقيقة الـ 83، أضاف أحمد حسن كوكا الهدف الثاني، بعدما كان قد حل بديلا في الدقيقة الـ 63.

ويعد الهدف هو السابع لكوكا هذا الموسم في بطولة الدوري، بواقع 6 أهداف مع براجا وهدف وحيد مع ريو آفي في بداية الدوري قبل انتقاله، فيما يحتل جوناس مهاجم بنفيكا صدارة الهدافين برصيد 23 هدفا.

فوز سبورتنج براجا رفع رصيده للنقطة الـ 39 في المركز الرابع، ومقلصا الفارق مع بورتو صاحب المركز الثالث إلى 7 نقاط فقط.

ويواجه سبورتنج براجا نظيره ماريتيمو في الجولة المقبلة، فيما يلتقي بورتو مع غريمه التقليدي بنفيكا على ملعب الأخير "دا لوش" وهو ما يعني احتمالية خسارته مع فوز براجا الذي قد يقلص الفارق أكثر إلى 4 نقاط فقط قبل 13 مباراة من نهاية الدوري.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من الدوري البرتغالي لدوري أبطال أوروبا، إذ يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة ويلعب صاحب المركز الثالث في التصفيات الأولية، فيما يتأهل أصحاب المركزين الرابع والخامس لبطولة الدوري الأوروبي.

شاهد هدف كوكا من هنا