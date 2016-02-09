دفن وتشريح جثتى عامل وتاجر لقيا مصرعهما فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالصف

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، بدفن وتشريح جثة تاجر وعامل والذين لقوا مصرعهم أثر اطلاق صاحب محجر الأعيرة النارية تجاههم بسبب خلافات مالية بينهم بالصف وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من صاحب محجر مصاب بطلق نارى بساقه وشخص آخر "عاطل" مصاب بطلق نارى أعلى الركبة، أفادا فيه بأنهما أثناء خروجهما من المحجر أطلق مجهولون الرصاص تجاههما ما أسفر عن إصابتهما.

وبالانتقال إلى محل الواقعة عثر على جثتين، الأولى لتاجر سيارات مصاب بعدة طلقات نارية بجسدة، وعثر بجوار جثته على حقيبة تحتوى على 3 خزائن آلى، وقنبلة يدوية، والثانية جثة عامل مصاب بعدة طلقات بجسده وعثر أيضاً على سيارتين.

وكشفت التحريات وجود خلافات مالية بين المصابين والمتوفيين أدت إلى وقوع اشتباك بينهم وتبادل إطلاق النار، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.