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الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بأحد المخازن فى مطروح

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الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بأحد المخازن فى مطروح الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بأحد المخازن فى مطروح
أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، حريقا اندلع بمخزن أحد المحلات التجارية، ومنع امتداد النيران من المخزن الكائن ببدروم أحد العقارات بشارع علم الروم إلى باقى العقار والمحلات المجاورة، أسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات المخزن.

كان قد تبلغ لغرف عمليات إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق بمخزن فى شارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح، فانتقل لمكان البلاغ قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب حريق بالمخزن بالبدروم، ويرجح أن يكون سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى أسفر عن احتراق المخزن بالكامل، ولم يسفر أية إصابات أو وفيات.

وكلفت الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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مصر 365