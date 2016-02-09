حبس موظف ضبط بحوزته ربع كيلو هيروين بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين، وأعترف المتهم بإستعداده لترويج المضبوطات على عملائه قبل القبض عليه.

ووردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار موظف بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته ربع كيلو هيروين، ومبلغ 950 جنيها وهاتف محمول، واعترف المتهم بأنه كان يستعد لترويج الهروين على عملائه، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق..