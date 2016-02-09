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وكيل مجلس النواب لـ"خالد صلاح": لم نهمش المستشار سرى صيام ونُقدر قامته

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وكيل مجلس النواب لـ"خالد صلاح": لم نهمش المستشار سرى صيام ونُقدر قامته وكيل مجلس النواب لـ"خالد صلاح": لم نهمش المستشار سرى صيام ونُقدر قامته
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان يقدر ويحترم المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وعضو مجلس النواب الذى قدم استقالته صباح اليوم للمجلس، متابعا :"هناك تقدير للقامات الكبيرة والمحترمة مثل هذا الرجل".

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أنه لم يحدث أى تهميش للمستشار سرى صيام داخل مجلس النواب، وقال :"نحن فى فترة تحتاج إلى كل الخبرات التى تساعد على بناء من خلال مجلس النواب"، مطالبًا بتآلف القلوب داخل البرلمان ووضع قواعد للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل بناء الدولة المصرية.

وحول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب، أكد وكيل البرلمان، أنه سيتم تحديد هذا الأمر خلال الأيام المقبلة.


>- خالد صلاح: استقالة سرى صيام تعنى أن مناخ البرلمان طارد للكفاءات والقامات

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