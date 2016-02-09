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موجز الصحافة المحلية: الإهمال مسئول عن إصابات العمى فى الغربية

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موجز الصحافة المحلية: الإهمال مسئول عن إصابات العمى فى الغربية موجز الصحافة المحلية: الإهمال مسئول عن إصابات العمى فى الغربية
تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "الإهمال مسئول عن إصابات العمى فى الغربية".

فى مفاجأة مــن العيار الثقيــل، أكد الدكتــور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن عقار "الأفاســتين" المستخدم فى مستشفى رمد طنطا، معتمــد صحيا وغيــر محرم دوليــا كما أشــيع، بعدما تســبب فى إصابــة عدد مــن المرضى بالعمــى، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد فى ديوان عام محافظة الغربية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء، والدكتور سمير الخولى، واللواء ســعيد طعيمة، وخالــد مصباح، أعضاء مجلس النــواب، وأكــد الوزيــر، أن العقار معتمد فى جميع المستشفيات، ويعمل به فى كل مستشفيات الرمد المتخصصة، لافتا إلى أن الخطأ وقع خلال اســتخدام العقار، وأثناء تجهيزه، ونقله بين العبوات.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذى للشركة للكهرباء، كشف عن أن بلاده سوف توقع قبل انتهاء 2016 عقد مشروع الربط الكهربائى مع .

وقال زياد على هامش مؤتمر المياه والكهرباء بالرياض، إن الشركة سوف تنفذ عملية الربط الكهربائى مع مصر، متوقعا أن تتم العقود عام 2016 والربط يكون فى عام 2019 بحجم 3 آلاف ميجا وات، مؤكدا أن مشروعات الشركة مستمرة كما خطط لها، ولن تتأثر بأى ظرف اقتصادى.

وأضافت جريدة "الأخبار"، أن هناك حالة من الذعر الشديد انتابت الأطباء والممرضات والعاملين بمستشفى المنصورة الدولى بعد اكتشاف أطباء الجراحة بالمستشفى إصابة مريض يمكث بالمستشفى منذ أكثر من 25 يوما بالإيدز، جاءت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة لتؤكد إصابة المريض البالغ من العمر 38 عاما بالإيدز.

وأوضحت جريدة "المصرى اليوم" أن الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، المعنية بمشروع سد النهضة الإثيوبى، واصل فعالياته لليوم الثانى على التوالى، الاثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال مصدر سودانى مسئول: إن جلسات اليوم الأول للاجتماع، والتى انتهت أمس الأول، كانت إيجابية وسادتها تفاهمات مشتركة بين وفود خبراء اللجان الوطنية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يسير وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وأكد مصدر مطلع بوزارة الصحة لجريدة "الشروق"، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة سيصدر خلال أيام قرارًا برفع بعض الأصناف الدوائية، "لأنها تتسبب فى خسائر للشركات"، رافضاً الإفصاح عن عددها.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ"الشروق"، أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية للصيدلة رفعت تقريرها حول أسعار بعض الأدوية التى تقدمت الشركات المنتج لها بشكاوى متكررة أو توقفت عن إنتاجها.

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مصر 365

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