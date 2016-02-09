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فلافيو يكشف عن أفضل ثلاثة أهداف فى مشواره مع "المارد الأحمر"

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فلافيو يكشف عن أفضل ثلاثة أهداف فى مشواره مع "المارد الأحمر" فلافيو يكشف عن أفضل ثلاثة أهداف فى مشواره مع "المارد الأحمر"
كشف الأنجولى أمادو فلافيو، مهاجم النادى الأهلى السابق، عن أفضل الأهداف التى أحرزها مع المارد الأحمر، والتى سيظل يفتخر بها.

وقال فلافيو، خلال تصريحاته للإعلامية إسعاد يونس، إنه يفتخر بثلاثة أهداف أحرزهم مع المارد الأحمر، وهم "هدفه في نهائي إفريقيا أمام"القطن".. ونصف نهائى كأس العالم للأندية.. وهدف نهائى كأس السوبر أمام الصفاقسى".

أوضح مهاجم الأهلى السابق، أن عدم احتفاله بطريقة مبالغ فيها عندما يحرز هدفاً، كان يعود لاعتقاده بأنه لم يقدم شئ فوق المعتاد، وأن وظيفته فى الملعب هى إحراز الأهداف.

وأكد الأنجولى فلافيو، أنه شخص انطوائى بطبعه، ويميل للجلوس منفرداً طوال الوقت، مع سماع الموسيقى، مؤكداً أنه بدأ دراسة الصحافة والإعلام.

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مصر 365

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