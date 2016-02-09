حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2016/2/9

كتبت جهاد الدينارى

حظك اليوم لبرج الميزان:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:>مزيد من التألق والظهور بأفضل الحالات على المستوى العملى بين أبناء هذا البرج، لذلك حاولوا أن تحافظوا على هذا المستوى لأن من الصعب أن تصل على النجاح لكن من الأصعب أن تحافظ على هذا النجاح، حاولوا أن تكون هذه هى الحكمة المفضلة لكم هذه الأيام.يميل أبناء هذا البرج إلى الاستقرار ويفضلون دائمًا أن يدخلوا علاقة محسومة ومتأكدين من نهايتها، لذلك سيحققون هذا الحلم فى هذا العام وسيجدون شريك حياتهم المناسب لهم ولطباعهم.بعض المشاكل الصحية البسيطة ستواجههم لذلك يجب أن يتمتعوا بالصبر حتى يتخطوا هذه المرحلة.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.