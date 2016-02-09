حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2016/2/9

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حالة من الاستفاقة تجتاح أبناء هذا البرج فسيشعرون بطاقة كبيرة وحماسة تجعلهم على أتم استعداد نحو تنفيذ أعمال ضخمة وإنجازها فى وقت قليل دون أن يشعروا بالإجهاد، لكن يجب ألا يغرقوا أنفسهم فى الأعمال حتى لا تنتهى طاقتهم فى وسط الطريق.>ما زالت الأزمات العاطفية تحيط بأبناء هذا البرج وتجعلهم غير قادرين على ممارسة الأنشطة والمهام فى باقية حياتهم بشكل طبيعي، لذلك يجب أن ينحوا الجانب العاطفى من حياتهم جانبًا، حتى يأتى اليوم الذى يتخلصوا فيه من كل هذه المشاكل سواء بالصلح أو الانفصال.>وفقًا لهذا الضغط النفسى والعصبى الذى يتعرض له أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، بعض المشاكل الصحية ستدق أبوابهم وستجعلهم فى حاجة إلى الفحوصات الطبية السريعة.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.