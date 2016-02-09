حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2016/2/9

برج الحمل على الصعيد المهني:

>من المحتمل أن ترث المال اليوم وعلى الأرجح من مصدر غير متوقع، فى المطلق حظك المالى والمهنى فى حالة جيدة هذه الأيام ويدرك من حولك أهمية وجودك، ولكن عليك التحرك لإنجاز ما عليك أعمال والتركيز الكامل، وقد تحتاج إلى مساعدة بعض زملائك فى العمل.

> على الصعيد العاطفي

>أنت تجعل حب حياتك معقدا بدون داع، والسبب أنك ترفض الاعتراف بأشياء واضحة تمامًا أمامك، لذلك فإنك تحتاج إلى تقييم الوضع بتعقل ونظرة موضوعية حتى لا تخسر من يحبك بصدق.

> برج الحمل على الصعيد الصحي:

>أنت فى حالة بدنية جيدة هذه الأيام حاول الحفاظ عليها والابتعاد تمامًا عن الوجبات الجاهزة أو الأطعمة التى قد تؤثر على معدتك بشكل سلبي، وربما عليك أن تخصص وقتًا فى يومك للقيام ببعض العادات الرياضية المفيدة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتميز هذا اليوم بعلاقات ودية مع المحيطين بك وبصداقات مميزة تلعب دورًا مهم فى حياتك، كانت فترة شديدة الإرهاق فى الأيام السابقة لذلك عليك الاسترخاء والتمتع بثمار مجهودك.

شبكةعيونالإخبارية

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