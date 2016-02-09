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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2016/2/9

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2016/2/9 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2016/2/9

برج الجدى على الصعيد المهني:


>يحذرك الفلك اليوم من أمور شراكة فى طريقها إلى الانتهاء وعقود سوف تفسخ وتتسارع الأحداث لديك حول بعض الشراكات التى ينتابها الغموض، عليك الحذر عزيزى الجدى حتى لا تخسر حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى


>تمر بلحظات مربكة بينك وبين الشريك وتشعر بالوحدة فى معظم الوقت حاول أن تتخلى عن أنانيتك وأفسح المجال لشريكك حتى يستطيع أن يتنفس فلا ترهقه أكثر من ذلك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>قد تمر بوعكة صحية مفاجأة بسبب الضغوط النفسية والعصبية التى تمر بها بسبب من حولك من المقربين فاحذر من الانفعال هذا اليوم وحافظ على هدءوك، وربما تناول قسط من الراحة يكون مفيدا جدًا لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>عزيزى مولود برج الجدى تعتبر الفترة الحالية من أصعب الأوقات التى مررت بها فيما يتعلق بالعمل والعاطفة وحالتك النفسية بسبب الزوايا المعاكسة بين الأبراج حاول أن تتحلى بالصبر وتتخل عن عصبيتك الزائدة حتى تمر هذه الفترة بسلام.

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مصر 365

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