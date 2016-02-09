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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9
العذراء على الصعيد المهني:
>حالة من الغضب الداخلى تسيطر عليك، ويظهر ذلك واضحًا على أدائك المهنى، لا تجعل مشكلاتك الشخصية تؤثر على مستواك المهنى، وتعامل مع الأمور بحكمة حتى يمر اليوم دون مشكلات فى العمل، الجميع حولك متربصون لتصرفاتك فكن أكثر هدوءًا، واظهر قوتك المعهودة فى هذه المواقف.

على الصعيد العاطفي
>أنت من الأشخاص الذين يخفون مشاعرهم بشكل كبير، لكن للأسف لم يقدر ذلك معظم المحيطين بك، ربما تخدعهم ضحكتك التى ترسمها على وجهك، حاول أن تظهر بعض من مشاعرك المضطربة، واترك شريك حياتك ليتعرف على ذلك بمفرده، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.

على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية متذبذبة، تتعرض لوعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، ربما تترك هذه الوعكة أثراً بسيطاً على العظام، لا تدع المشكلات حولك تلهيك عن الاهتمام بالناحية الغذائية، انخفاض ضغط الدم لن يترك لك العنان حتى لا تلحظه.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء، أن يعيش يوماً مليئًا بالاضطرابات الداخلية، قوة مولود العذراء وشخصيته تظهر دائماً فى المواقف الصعبة، لكن عند تحمل أعباء كثرة يؤثر ذلك على مستواه المهنى والصحى، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة والنوم، وأخذ بعض الساعات من الاستجمام فى الأماكن المفضلة لك.

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مصر 365

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