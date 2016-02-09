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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/2/9

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/2/9 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/2/9
برج الأسد على الصعيد المهنى
>تقوم بتأدية عملك على أكمل وجه فى الفترة الأخيرة، وهو ما قد يشعر به رئيسك فى العمل، ويهتم به ويقدره، وهو ما يثير ضغينة زملائك، كما أن هذا سيؤثر عليك سلبًا فيما بعد، ولكن حاول أن تحافظ على أدائك الجيد فى العمل، ولا تدعهم ينالون منك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى.
>علاقة جيدة ستظهر فى الأفق من الممكن أن تساعدك على تطوير شكل حياتك، ولكن من المتوقع أن ينتج عنها أزمة عليك أن تبدأ فى مواجهتها فى أسرع وقت ممكن، كذلك عليك اتخاذ الخطوات الصحيحة للتعامل معها بشكل جيد، وحتى لا تقع فى خطأ فادح.

على الصعيد الصحى
>تحتاج فى الفترة المقبلة أن تبدأ فى الاهتمام باللياقة البدنية، والتى من الممكن أن تساعدك على حل كثير من الأزمات الصحية الطارئة، والتى من الممكن أن تتفادها ببعض التعاملات، كذلك ينح بضرورة الابتعاد عن كافة الأمور التى قد تسبب لك التوتر الصعبى، والذى يؤثر عليك بدرجة لا تتخيلها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على المستوى العاطفى، وكذلك العائلة التى كانت تأثرت مؤخراً بسبب انشغالك فى العمل، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية مرتقبة.

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مصر 365

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