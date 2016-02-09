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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9
على الصعيد المهني:
>تخونك توقعاتك فى محيط العمل، وتصطدم بوضع غير مريح بالنسبة لك، تحاول أن تتعايش مع الجواء غير المستقرة، لكن احذر أن تفقد أعصابك، فربما تكون أنت المخطئ، لا تتعامل مع المحيطين بحسن نية زائد، وأجعل الحذر موجود داخل علاقتك بهم، وضع حدودًا للتعامل معهم.

على الصعيد العاطفي
>ربما اليوم هو الأسوأ بالنسبة لتوقعاتك، أنت من الأشخاص الذين يمتازون بالحدث القوى، لكنك يخونك ذلك اليوم، وتتفاجأ بمواقف مزعجة من أحد المقربين الذى تكتشف أنه تسبب فى إحدى المشكلات القديمة، التى دفعت ثمنها كثيرًا وتكبدت بسببها خسائر كبيرة، كن هادئًا أكثر من ذلك.

الدلو على الصعيد الصحى:
>تعانى من بعض آلام المعدة، بسبب الضغوط التى تعانى منها اليوم، حاول أن تخرج ما بداخلكن ولا تأخذ الأمور على أعصابك أكثر من ذلك، حتى لا تستمر معك ألام المعدة والقولون لمدة أطول، واحذر من ارتفاع ضغط الدم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش يومًا ليس بيومه على الإطلاق، تتعامل مع الأمور بشكل خاطىء، وتحاول أن تثبت قوتك، ولا تظهر أى من علامات الغضب، ربما يكون ذلك جيدًا على الصعيد المهنى، لكنه لن يفيدك على الصعيد العاطفى، فالمواجهة هى الحل، وحاول أن تتوخى الحذر حتى لا تتأثر صحياً بشكل كبير.

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مصر 365

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