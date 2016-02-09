حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2016/2/9

برج السرطان على المستوى المهنى..>تحاول أن تعرف ما يمكن أن يساعدك على تقديم أفضل ما لديك إلى العمل، وما سيجعلك متفردًا فى موضعك بالعمل، ولكن هناك بعض الأمور المادية المتعلقة بالعمل والتى ستجعلك تشعر بالضيق، التى من الممكن أن تكون مكافأة منتظرة سيتم تأجيلها بعض الشىء، ولكن سيكون لديك الكثير من الأفكار التى تساعدك على الخروج من المأزق بكل سهولة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

>هذه المرحلة من حياتك العاطفية ستشعر ببعض الضيق والقلق من جانب الحبيب، حاول أن تحتوى فى الفترة المقبلة أى خلاف طارئ بينك وبين الحبيب وكذلك لا داعى لأن تجعله يشعر بالغضب من ناحيتك، واحتوى أى أزمة فى أسرع وقت ممكن.

على الصعيد الصحى

>عليك أن تسعى للبحث عن أفضل طريقة للاستمتاع بالصحة والهدوء وراحة البال، وأن تستفيد من الوقت الذى تفقده فى بعض الأنشطة التى تجعل ذهنك صافيا وخاليا من أى شعور بالتوتر، كذلك هذه الأنشطة تجعل جسدك أكثر صحة، وتساعدك على جعلك أفضل صحة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مل المستويات سواء العمل أو الصحة، أو حتى علاقتك بالحبيب أو العائلة، كذلك ستتخلص أخيراً من كل المشاكل التى كانت تشغل بالك فى الماضية.