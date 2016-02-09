منشآت كأس العالم 2022 ستكلف قطر 30 مليار دولار

(إفي): كشفت الأمانة العامة لللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تنظم مونديال 2022 ، أن منشآت كرة القدم التي تبنيها قطر لاستضافة كأس العالم ستتكلف 30 مليار دولار.

وقال حسن الذوادي الامين العام للجنة إن هذا المبلغ يشمل تكلفة الملاعب التي ستستضيف المباريات وكذلك أماكن التدريبات والمركز الذي سيتم إنشاؤه خصيصا للصحافة.

وأضاف الذوادي أنه سيتم بنهاية العام الجاري تحديد ما إذا كان عدد الملاعب سيكون ثمانية أم 12 إجمالا، وهو أمر سيقرره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ودخلت ستة ملاعب حتى الآن مرحلة البناء واحد منها تتم إعادة صيانته، ومن المنتظر أن ينتهي العمل في أغلب الملاعب قبل انطلاق الحدث الكروي الأبرز على العالم بعامين تقريبا.

وأوضح الذوادي أن "العالم لن يطلع فقط على ثقافة قطر، بل والشرق الأوسط والعالم العربي"، وذلك خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الرياضيين رقم 79.

وأضاف "نحن بحاجة لهذه الأحداث لتقديم صورة إيجابية عن هذا الجزء من العالم ومنح الفرصة للمشجعين من هذه المنطقة من العالم للتواصل مع مشجعين آخرين، وأن يرى هؤلاء كيف أننا بشر ولدينا نفس الشغف رغم اختلاف ثقافاتنا".

على الجانب الآخر، أعرب الذوادي عن تطلعه لأن يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي- الذي سيكون عمره وقت حلول المونديال 35 عاما- في أول كأس عالم يقام بالشرق الأوسط.

وتابع "إنه لاعب رائع، يظهر بشكل جيد للغاية وربما تتاح له فرصة المشاركة في مونديال قطر، الأول الذي يقام بالشرق الأوسط"، مضيفا أنه سيكون هناك نجوم عرب في البطولة.

جدير بالذكر أن مونديال قطر تعرض للشكوك بعد تكشف فضيحة دفع رشاوي من جانب البلد العربي، فضلا عن انتقادات منظمات غير حكومية لاستغلال العمال المهاجرين في إنشاءات ملاعب المونديال، الأمر الذي لطالما نفته الدوحة.