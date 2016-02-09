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لمريض البواسير.. إهمال علاج النزيف الشرجى يصيبك بالأنيميا ويعرضك للموت

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لمريض البواسير.. إهمال علاج النزيف الشرجى يصيبك بالأنيميا ويعرضك للموت لمريض البواسير.. إهمال علاج النزيف الشرجى يصيبك بالأنيميا ويعرضك للموت
البواسير مشكلة صحية يعانى منها الكثيرون، ويستوجب علاجها تناول أدوية، واتباع نظام غذائى صحى يقلل من الإمساك، وذلك لتجنب تعرض المريض للإصابة بمضاعفات البواسير، ومنها النزيف الشرجى.

علاج البواسير


>ويقول الدكتور أحمد عزازى أخصائى الجراحة العامة، إن هناك طرقًا ووسائل متعددة يلجأ إليها الطبيب لعلاج مريض البواسير، تتوقف على درجة الإصابة، ونوع البواسير فهناك حالات تستلزم علاج تحفظى واتباع نظام غذائى صحى، وأخرى تتطلب تدخلاً جراحيًا.

مضاعفات البواسير أهمها النزيف الشرجى


>ويوضح أخصائى الجراحة العامة أن النزيف الشرجى أحد المضاعفات التى تصيب مريض البواسير نتيجة عدم الالتزام باتباع نظام غذائى وعلاجى وصفهما الطبيب، مشيرًا إلى أن مريض البواسير يصاب بنوعين من النزيف الشرجى هما النزيف الشرجى الحاد وهو نزيف وقتى يحدث حسب درجة الإصابة بالبواسير والنزيف الشرجى المزمن، وهو نزيف يحدث على فترات وبدرجة ضعيفة أو متوسطة.

وأضاف أخصائى الجراحة العامة: يتسبب الإهمال فى تلقى رعاية طبيبة مناسبة لعلاج النزيف الشرجى، فى زيادة فرص إصابة المريض بالأنيميا نتيجة فقدان كمية كبيرة من هيموجلوبين الدم فى حالة النزيف الشديد وعدم توقفه وقد يتعرض المريض للموت حال عدم حصوله على الرعاية الصحية ونقل الدم له.

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مصر 365