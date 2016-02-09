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رئيس الاتحاد الأوروبى يؤكد استمرار الدعم لتونس

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رئيس الاتحاد الأوروبى يؤكد استمرار الدعم لتونس رئيس الاتحاد الأوروبى يؤكد استمرار الدعم لتونس

>أعلن رئيس الإتحاد الأوربى مارتن شولتز أن اجتماعه أمس الاثنين، مع رئيس التونسى الحبيب الصيد تناول المحادثات الثنائية التى انطلقت منذ لقاء بروكسل لدعم تونس فى مجالى السياحة والاستثمار.

ونقل بيان لرئاسة الحكومة التونسية عن شولتز قوله: " إن تونس بلد جميل ويعد نموذجا يحتذى به فى مجال الانتقال الديمقراطى وإرساء مؤسسات دستورية .

وأكد ثقة الإتحاد الأوروبى الكبيرة فى نجاح تونس فى المجال الاقتصادى ، مثلما نجحت فى المجال السياسى ، وقال إن زيارته الى ولاية سوسة تأتى فى اطار طمأنة السياح الأوروبيين وتشجيعهم على زيارة تونس.

وأشار المسئول الأوروبى إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تجاوز الخلاف بشأن حصة الإتحاد الأوروبى من زيت الزيتون التونسي.
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مصر 365

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